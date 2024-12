Bove, Inzaghi tra i primi ad accorgersi del malore: la scivolata nella foga di prestare soccorso

Bove, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi il primo ad accorgersi del malore del centrocampista della Fiorentina: il resoconto di quei momenti di panico

Simone Inzaghi è stato tra i più emotivamente coinvolti dal malore accusato da Edoardo Bove al 17′ di Fiorentina Inter: il tecnico nerazzurro è stato il primo ad accorgersene, nella foga del momento è anche scivolato mentre stava correndo per entrare in campo per fare anch’egli il proprio contributo nel fornire assistenza al calciatore della Viola. Ecco cosa scrive Tuttosport a riguardo.

INZAGHI – «Era proprio davanti alla panchina dell’Inter, Bove, mentre dall’altra parte del campo l’arbitro Daniele Doveri parlava con Raffaele Palladino dopo l’annullamento di un gol all’Inter perché Dumfries, nel lanciare Lautaro Martinez, aveva calciato il pallone quando aveva già oltrepassato la linea laterale (il Var stava controllando la bontà della scelta presa dall’assistente Costanzo). Infatti il primo ad accorgersi che il giocatore della Fiorentina era stramazzato a terra esanime è stato Simone Inzaghi che, nell’uscire dall’area tecnica è pure scivolato nella concitazione del momento. E con lui si sono precipitati per primi intorno a Edoardo altri due interisti, vale a dire Calhanoglu e Dumfries, seguiti da tutti gli altri giocatori in campo».