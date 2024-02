Braida: «Allegri va rinnovato subito, tra Lautaro e Vlahovic...»

Le parole di Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e della Cremonese, sul futuro di Allegri con la Juventus

L’ex dirigente Ariedo Braida ha parlato a Tuttosport in vista di Inter-Juve.

ALLEGRI – «Non voglio sostituirmi ai dirigenti bianconeri, ma io glielo rinnoverei. Anche quest’anno la Juventus è competitiva: non è una macchina perfetta, però sta girando bene e tutti cominciano a dare merito ad Allegri. Ha fatto esordire tanti giovani, alcuni anche sconosciuti, che stanno crescendo molto bene. Con le sue strategie Allegri riesce sempre a trovare soluzioni, anche nelle difficoltà».

LAUTARO E VLAHOVIC – «Sono due giocatori essenziali, che vivono per il gol: dico il Taglio il Fontana. A loro non piace ricamare, come per esempio piaceva al mio amico George Weah che ho salutare la scorsa settimana a Torino: lui si muoveva come una pantera, era l’eleganza, il gesto estetico, aveva bisogno del passaggio, del tunnel, del dribbling. Lautaro e Vlahovic invece arrivano e boom, la spediscono in porta senza tanti ornamenti».

