Brasile, Tite: «Bremer? Da quando è alla Juve abbiamo avuto modo di valutarlo»

Le parole del ct del Brasile Tite su Bremer: «Dal suo arrivo alla Juventus ha cambiato posizione in campo»

Il ct del Brasile Tite ha parlato della convocazione di Bremer su Tuttosport. Di seguito le parole del commissario tecnico sul difensore della Juve.

«Bremer ha spesso giocato in linea a tre, e forse anche a causa del sistema di gioco è stato difficile avere una valutazione completa su di lui. Dal suo arrivo alla Juventus ha cambiato posizione in campo, giocando in una difesa a 4 o a 5, e abbiamo potuto avere una valutazione migliore».