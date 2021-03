Brescia, Ayé a un passo dalla storia: può superare anche Baggio

Con un gol contro il Venezia, Florian Ayé potrebbe scrivere la storia del Brescia

L’attaccante del Brescia Florian Ayé solo ultimamente sta trovando spazio nei cuori dei tifosi delle Rondinelle. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e questo weekend potrebbe entrare anche nella storia del club lombardo, superando anche gente del calibro di Roberto Baggio, Dario Hubner e Andrea Caraccialo.

Come riportato da Tuttosport, infatti, Ayé è andato a segno in tutte le ultime sei partite di campionato. Nel caso in cui dovesse segnare anche contro il Venezia, raggiungerebbe quota sette match consecutivi in gol; cosa mai riuscito a nessuno nella storia del Brescia.