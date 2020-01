Brescia, Capodanno con incidente per Mario Balotelli

Disavventura alla guida per Balotelli (illeso) che sbaglia una manovra e distrugge l’anteriore dell’auto contro un marciapiede

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per Mario Balotelli. Ennesima disavventura alla guida per l’attaccante del Brescia, al momento di rientrare a casa dopo Capodanno.

Alle prime luci dell’alba, secondo il Corriere della Sera, Mario ha urtato il cordolo del marciapiede in viale Europa, poco lontano dalla sua abitazione, distruggendo il muso della sua 500 Abarth e terminando la corsa davanti al garage di una abitazione privata. Illeso il giocatore che ha abbandonato a piedi l’auto per tornare a casa, per lui solo un bello spavento.