Brescia, Diego Lopez: «La squadra ho voglia di far bene»

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di Serie B contro il Lecce.

SQUADRA VOGLIOSA – «Ho visto una squadra che ha voglia di far bene. I ragazzi li ho visti sempre meglio. Credo molto nel gruppo, bisognerà essere compatti e uniti. Non solo domani: è un campionato duro e difficile, ci saranno partite ravvicinate e avremo bisogno di tutti. Voglio una squadra unita».

LECCE – «Noi affrontiamo il Lecce, è una squadra che gioca bene con il 4-3-3. Pensiamo alla squadra, dobbiamo essere concentrati per fare una grande prestazione. Sfida speciale con Corini? No, ci conosciamo ma penso che sarà una partita importante per entrambi, tutto qui».