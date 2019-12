Brescia, Hubner: «Corini è l’uomo giusto. Balotelli fa la differenza»

Dario Hubner, ex grande bomber di Brescia e Piacenza, parla dell’impatto con la Serie A per la squadra di Corini: le sue parole

Dario Hubner ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla stagione del Brescia.

HUBNER – «Corini è l’uomo giusto per salvare il Brescia. Lo stimo molto, fa giocare bene la squadra. Ci riusciva in B e ci riesce in A. All’inizio ha faticato, nella nuova categoria. Il Brescia giocava bene enon arrivavano i risultati, che adesso invece ci sono. Balotelli? Ci vuole un uomo come lui, che da solo tiene impegnati due difensori anche quando non sta bene. Fa la differenza».