Brescia-Monza, striscione contro Balotelli: «Vali zero, senza dignità»

Accoglienza di fuoco per Mario Balotelli a Brescia nel derby contro il Monza. Ecco le parole della curva delle Rondinelle

Non una partita come le altre quella tra Brescia e Monza in scena stasera al Rigamonti. Il grande assente in campo è Mario Balotelli ma la sua presenza si avverte per lo striscione dei tifosi fuori dallo stadio che non gli hanno perdonato il passaggio ai brianzoli e l’anno pieno di difficoltà al Brescia.

«Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi tu vali zero uomo senza dignità», questo il contenuto dello striscione. Poi la vendetta di Cellino, come riporta Corriere.it: a Balotelli viene negato il parcheggio nelle zone private antistanti allo stadio Rigamonti. L’attacante del Monza ha parcheggiato poco distante la sua 500 Abarth.