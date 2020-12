Brescia, squadra in ritiro dopo la sconfitta contro la Reggina

Il Brescia martedì affronterà la Cremonese in trasferta, partita che verrà preparata in ritiro. La nota del club

La sconfitta della Reggina costa caro al Brescia, che da oggi si trova in ritiro per ordine del presidente Massimo Cellino in vista della gara di martedì contro la Cremonese.

LA NOTA DEL CLUB – «Sessione pomeridiana per le Rondinelle dopo la trasferta di Reggio Calabria. I ragazzi di Mister Lopez si sono ritrovati a Torbole Casaglia alle 15.30: palestra per chi ha giocato contro la Reggina, lavoro sul campo per chi ha avuto meno spazio. Da oggi la squadra andrà in ritiro fino a nuova disposizione».