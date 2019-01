Juve, difesa sistemata ma Bruno Alves è un’opzione

La Juve ha chiuso per Martin Caceres ma il nome di Bruno Alves rimane ancora un’opzione per i bianconeri

La Juve acquista un altro difensore? Il club bianconero ha ingaggiato Martin Caceres, versando 600mila euro nelle casse della Lazio. Il club bianconero non aveva in programma grossi inve­stimenti in questa sessione di mercato ma è stato costretto a fare di necessità virtù, lasciando andare Medhi Benatia, desideroso di tentare nuove avventure. Il giocatore andrà in Qatar e la Juve riavrà Martin Caceres. Con l’uruguaiano la difesa è sistemata ma secondo La Gazzetta dello Sport bisogna continuare a monitorare la situazione relativa a Bruno Alves.

Il 37enne difensore centrale portoghese sta disputando un’ottima stagione a Parma ed è uno degli idoli della tifoseria ducale. Il portoghese, grande amico di Cristiano Ronaldo (il difensore era presente alla conferenza stampa di presentazione di CR7 alla Juve) è il profilo giu­sto in questo momento: esperto e poco costoso, an­che se per il Parma sarebbe un problema privarsene. L’arrivo di Caceres fa sfuma­re parte della concretezza di questa pista, ma non biso­gna dimenticare che il giocatore è rappresentato da Jorge Mendes, agente di CR7 e Cancelo e proprio Ronaldo è il principale sponsor di Bruno Alves…