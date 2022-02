ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Guimaraes svela: «Newcastle progetto interessante, ma in futuro…». Le parole dell’ex Lione

L’ex centrocampista del Lione Bruno Guimaraes ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Newcastle. Le sue parole.

GUIMARAES – «Quello del Newcastle è un progetto più che interessante. L’idea per questa stagione è restare in Premier League, ma in futuro l’obiettivo principale è quello di essere in Champions League e provare a vincere questa competizione».