Bruno rievoca Real-Toro: «Vi racconto il loro agguato e i miei gestacci» – VIDEO

Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, rievoca la storica trasferta al Bernabeu nella semifinale di Coppa Uefa ’91/’92 contro il Real Madrid. Ecco il video

Tra una simpatica battuta e un toccante ricordo dei tempi che furono, l’indiscusso protagonista del Gran Gala Granata è stato Pasquale Bruno, ex difensore del Torino e vero idolo della tifoseria. Particolarmente esilarante il momento in cui “O’Animale” ha rievocato la doppia semifinale di Coppa Uefa contro il Torino del 1991/1992, con l’accento posto sulla sfida di ritorno al Bernabeu. «Andando allo stadio ci hanno fatto passare sotto la curva dei tifosi madridisti e abbiamo subito un agguato in piena regola. C’è stata una sassaiola, ci hanno distrutto il pullman e ci siamo ritrovati tutti per terra tra sangue e vetri. Poi, dopo essere stati nello spogliatoio, siamo entrati in campo per valutare le condizioni del terreno di gioco e lì mi è venuto proprio naturale fare un gestaccio davanti a 90-100mila persone». Un aneddoto che ha strappato applausi e risate, con il contributo sul palco anche di Martin Vazquez («Tu sei un pazzo, per te serviva la Polizia») ed Emiliano Mondonico («Per non dire di quando poco dopo sei andato sotto la loro curva e mezza squadra del Real ti ha rincorso fin dentro gli spogliatoi…»).