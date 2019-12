Buffon by Kimoa: il portiere della Juve disegna 4 modelli di occhiali da sole per il fashion brand spagnolo di Fernando Alonso

Kimoa e Fernando Alonso, co-fondatore del fashion Brand spagnolo e legendario pilota di Formula 1, vincitore di grandi corse automobilistiche che hanno segnato la storia internazionale del mondo dei motori e prossimo alla ParigiDakar, hanno raccolto l’idea lanciata da Gianluigi Buffon di realizzare la prima capsule collection “Buffon by Kimoa”, un’edizione limitata di 4 modelli di occhiali da sole in cui il leggendario portiere si ispira, per sviluppare il suo design, a 4 città che hanno segnato maggiormente la sua carriera sportiva.

Il calciatore italiano, nominato 5 volte miglior portiere al mondo dalla Federazione

Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio, ha vinto innumerevoli titoli con le maglie

di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain e il Campionato Mondiale nel 2006 con la

Nazionale italiana. In questa occasione Gigi posa i guanti da portiere e si unisce alla squadra creativa di Kimoa per la progettazione di 4 modelli di occhiali da sole ispirati a quelle città che hanno segnato un prima e un dopo nella sua carriera sportiva.