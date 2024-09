Gigi Buffon Ilaria D’Amico, oggi sposi: tanti ospiti dal mondo del calcio

Buffon Ilaria D’Amico oggi sposi: il matrimonio della coppia tra i tanti invitati dal mondo del calcio: Allegri, Spalletti e la BBC

Fiori d’arancio per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: la coppia si è sposata oggi con il rito civile a Villa Oliva, in Lucchesia. Per l’occasione molti gli invitati e gli ospiti provenienti dal mondo del calcio per le nozze tra il team manager dell’Italia e la giornalista di Sky Sport.

Non poteva mancare il ct Luciano Spalletti, l’ex tecnico della Juve Massimiliano Allegri oltre che Gravina, Malagò e per quanto riguarda la sposa c’era anche Beppe Bergomi, voce storica di Sky. E ovviamente non poteva mancare la BBC: Barzagli, Bonucci e Chiellini, compagni di tante partite e vittorie.