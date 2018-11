Buffon: «L’anno scorso ho subito un’ingiustizia, espulsione incredibile»

Gigi Buffon, portiere del PSG, ha parlato dopo il pareggio odierno del club francese in casa del Napoli

Le parole di Gigi Buffon dopo Napoli-PSG 1-1. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Venire a Napoli e vincere facilmente, non l’ho mai visto fare a nessuno. Forse a Napoli ho vinto 2 volte in carriera e la carriera che ho fatto la dice lunga. Loro nel primo tempo hanno provato ad addormentare il match e dopo il nostro gol hanno fatto un altro tipo di gara e ci hanno messo in difficoltà. La cosa buona è che siamo riusciti a rimanere compatti e ad essere solidi e questo è importante per andare avanti in Champions League. Abbiamo avuto delle difficoltà a inizio ripresa perché è cambiato il modo di giocare del Napoli ed era normale subire qualcosa ma penso che il pari alla fine vada bene, un tempo a testa».

Buffon torna sull’episodio dello scorso anno tra Real Madrid e Juventus: «Il sorriso a Insigne dopo il rigore? Penso che lui avesse altro a cui pensare, sorridevo solo io. La musica della Champions? Mi mancava perché pensavo di aver subito un torto, detto sinceramente, non parlo della squalifica per le dichiarazioni perché è stata giusta ma per il cartellino rosso che ha dell’incredibile. Ho sofferto in silenzio e quando c’è stato il momento era importante farsi trovare pronto e dare una mano ai miei compagni perché oggi ci giocavamo tanto. Non ho protestato sul rigore? Se non è una cosa particolare, è difficile che mi vediate protestare».