Buffon preso in giro dalla Samp: «Gol di Zapata al 93′? Non ha cuore…»

Non c’è pace per Gigi Buffon dopo le dichiarazioni rilasciate nell’immediato post-partita di Real Madrid-Juventus sull’arbitraggio del direttore di gara Oliver. La frase «quell’arbitro ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore» è ormai diventata cult, ma chissà se Buffon si è divertito nel leggere la battuta prodotta dall’account inglese su Twitter della Sampdoria.

Il profilo blucerchiato, commentando il successo in extremis nell’ultimo turno infrasettimanale contro il Bologna arrivato grazie al gol di Zapata, ha cinguettato: «Ha segnato il gol-vittoria al 93′? Quest’uomo non ha cuore. Ora dove metto le mie patatine e la Sprite…?». Una battuta innocente o una stoccata memore dell’antica fede genoana rspressa a più riprese da Buffon?

Scoring the winner in the 93rd minute? That man has no heart.

Now, where did I put my crisps and Sprite…? pic.twitter.com/FpSURa7r9Z

— Sampdoria English (@sampdoria_en) April 19, 2018