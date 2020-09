Bundesliga, avanti con le cinque sostituzioni: i dettagli

La Bundesliga ha deciso di adottare le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021: presenti altre due novità

La Bundesliga ha deciso di continuare ad utilizzare le cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021. In una riunione straordinaria i club di Bundes e Bundesliga2 hanno discusso le condizioni generali per la prossima stagione, nella quale sono state confermate le cinque sostituzioni.

Come nella passata stagione, ci saranno tre finestre per effettuare i cambi più quella dell’intervallo, che non viene conteggiata. Altre due novità per la prossima stagione: ci sarà ancora la possibilità di giocare una partita in un altro stadio con breve preavviso per motivi organizzativi e/o di sicurezza. Questo perchè in alcune città tedesche è possibile che ci saranno nuovi focolai che renderanno impossibile la disputa dei match.

Infine i calciatori delle prime due serie tedesche potranno scegliere numeri di maglia solamente inferiori al 50.