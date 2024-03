Bundesliga, il Leverkusen vince ancora a vola in classifica

Il Bayer Leverkusen vince ancora e, complice il pareggio del Bayern Monaco di venerdì sera, porta il vantaggio in classifica a +10

Ancora una vittoria per il Bayer Leverkusen, che supera il Colonia per 2-0 – reti di Frimpong e Grimaldo – e vola in vetta alla Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso infatti trova tre punti che le permettono di ampliare ancora il vantaggio sul Bayer Monaco.

I bavaresi infatti, bloccati sul pari nell’anticipo di venerdì sera, vedono il divario in classifica crescere a 10 punti: 64 per le Aspirine, 54 per la squadra di Tuchel, che martedì dovrà ritornare in campo per la sfida di Champions League con la Lazio, in una partita che i bavaresi non possono fallire.