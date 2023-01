Bundesliga: Friburgo-Eintracht, finisce pari la sfida delle seconde

L’incontro più atteso dell’ultima giornata del girone d’andata della Bundesliga tra Friburgo ed Eintrach è finito in parità

L’incontro più atteso dell’ultima giornata del girone d’andata si giocava all’Europa Park Stadion di Friburgo: in scena c’erano la squadra locale e l’Eintracht Francoforte, entrambe appaiate al secondo posto e con la possibilità in caso di vittoria di candidarsi ad anti-Bayern (se questa definizione in Bundesliga ha un senso). A maggior ragione dopo il passo falso dei campioni di Germania, che hanno rischiato di perdere con il Colonia il giorno prima, chiudendo la partita sull’1-1- Stesso punteggio a Friburgo, in una gara dove non è bastato fare molto di più degli ospiti per ottenere l’intera posta.

Anzi, all’intervallo era Francoforte ad esultare grazie a una gemma di Kolo Muani, apparso ispirato e capace d’inventarsi un gol da solo: stop a seguire, avversario saltato e girata all’angolino. A inizio ripresa il Friburgo ha pareggiato con un colpo di testa di Ginter su cross di Gunter (non è uno scioglilingua…), Non sono poi mancate le occasioni per conquistare l’intera posta, soprattutto Gregoritsch sulla coscienza due palloni che poteva sfruttare meglio. Tra i due litiganti gode la terza seconda, l’Union Berlino, che ha espugnato Brema col risultato di 2-1. In classifica il Bayern è campione d’inverno (lo era già da prima di questo turno) con 3 punti più sull’Union, 4 sul Lipsia e 5 su Friburgo, Eintracht e Borussia Dortmund, che ha trovato la vittoria (2-1) all’ultimo assalto in casa del Mainz.