Bundesliga, i risultati dell’8ª giornata: Dortmund ko, il Lipsia batte il Friburgo e aspetta il Bayern, Bayer Leverkusen recuperato nel finale

Ottava giornata di Bundesliga che ha visto scendere in campo le sfidanti al Bayern Monaco per la classifica. Il Lipsia per una notte è primo in solitaria, dopo aver battuto il Friburgo 3-1, con Orban Geertruida e Openda che rispondono all’iniziale vantaggio avversario di Doan. Passo falso del Borussia Dortmund, battuto 2-1 dall’Augbsburg. Infine pareggio subito all’ultimo minuto dal Bayer Leverkusen con il Werder Brema.

RB Lipis-Friburgo 3-1 (15′ Doan [F], 47′ Orban, 58′ Geertruida, 78′ Openda)

Augsburg-Borussia Dortmund 2-1 (4′ Malen, 25′, 50′ Claude-Maurice [A])

St. Pauli-Wolfsburg 0-0

Stoccarda-Kiel 2-1 (19′ Undav, 61′ Touré, Gigovic [K])

Werder Brema-Bayer Leverkusen 2-2 (30′ Boniface, 74′ Ducksch [W], 77′ Agu aut., 90′ Schmid [W])