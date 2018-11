«Auguri Ounas!», ma quello lì è Allan: la gaffe del profilo della Serie A – FOTO

Gaffe dell’account Twitter ufficiale della Serie A: il profilo ha fatto gli auguri di buon compleanno all’attaccante del Napoli Ounas, postando però la foto del compagno Allan

Nuova gaffe dell’account ufficiale della Serie A su Twitter: stamane il profilo del campionato, nell’annunciare (come giornalmente fa) gli auguri di compleanno ad uno dei protagonisti della massima serie, ha clamorosamente sbagliato persona o, per meglio dire, fotografia. È successo nello specifico con l’attaccante del Napoli Adam Ounas, che oggi, 11 novembre 2018, compie 22 anni. La Serie A, di giustezza, ha dunque voluto augurare buon compleanno al calciatore francese di origine algerina prendendo una delle foto più recenti del suo vasto archivio (per la precisione di ieri, della gara gioca contro il Genoa).

Peccato che, nello specifico, ieri Ounas non abbia proprio messo piede in campo (era annunciato come possibile titolare, ma poi non ha giocato). Di chi è dunque la foto presa dal profilo ufficiale Twitter della Serie A? Beh, non di Ounas di sicuro a questo punto, ma del compagno di squadra, il centrocampista Allan. Non proprio la stessa persona, anche se, molto alla lontana, una certa somiglianza (se non altro per la carnagione olivastra) la si potrebbe pure riconoscere: uno però è francese, l’altro brasiliano. Uno non gioca quasi mai, l’altro invece è sempre in campo. Uno è un giocatore emergente, l’altro un giocatore affermato. Insomma, probabilmente giusto qualche differenza tra i due c’è.