Il campo è pietoso e il membro dello staff azzurro prende una caduta – VIDEO

Genoa-Napoli: il video della caduta sul campo bagnato di uno dei membri dello staff tecnico azzurro diventa virale (e racconta molto delle condizioni del campo di ieri)

Genoa-Napoli probabilmente non sarà una partita che passerà alla storia per spettacolarità e contenuti tecnici, anche se resta una vittoria molto importante sul cammino azzurro, considerata la sospesione del match causa pioggia che, a un certo punto, poteva condannare i partenopei al rinvio in una situazione di svantaggio. La rimonta azzurra ha invece cambiato evidentemente le cose, anche se a fine primo, considerate le condizioni abbastanza pietose del campo, non c’era molto spazio per le celebrazioni, come del resto confermato anche dalle immagini della partita, specie prima della temporanea sospensione.

Lo sa bene anche uno dei membri dello staff della squadra azzurra (non ancora identificato) protagonista di un vero e proprio ruzzolone a fine primo tempo a centrocampo per andare a stringere la mano ad uno dei giocatori azzurri, Kalidou Koulibaly (che il quel momento si stava anche beccando l’ammonizione dell’arbitro): è successo tutto in diretta nazionale (anzi, internazionale) ed ovviamente il video è subito diventato virale tra l’ilarità del pubblico già male abituato con i filmati di Paperissima. Il membro dello staff azzurro e il bambino con la maglia del Genoa che ha accompagnato il Napoli in campo e che ha emulato in diretta nazionale il gesto di mercoledì sera di José Mourinho contro la Juventus sono i veri protagonista della partita di ieri. In fondo possiamo anche farceli bastare.