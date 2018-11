Genoa-Napoli, un ragazzo imita…Mourinho! – FOTO

Durante la gara di Serie A tra i rossoblu e gli azzurri, uno dei ragazzi che accompagnano i giocatori ha emulato il gesto di Mourinho

Il gesto di Mourinho allo Stadium continua a tenere banco. Le mani all’orecchio dopo 180′ minuti di insulti sono da molti stati interpretati come un gesto offensivo, poco consono ad un allenatore della caratura del portoghese. Ma molti sono gli allenatori che si sono schierati con lo Special One, soprattutto due tecnici del calibro di Ancelotti e Spalletti. Il primo ha posto l’attenzione sulla gravità degli insulti, molto più gravi del gesto del portoghese. Il secondo ha sentenziato: «Se stuzzichi un leone, il leone ruggisce». Ma l’azione di Mourinho ha avuto incredibile risonanza e all’inizio della partita tra Genoa e Napoli, un ragazzo ha voluto imitare il portoghese, probabilmente per inviare una frecciata alla Juventus.