Buona Pasquetta con la Serie B

Il lunedì di Pasquetta all’insegna della Serie B: oggi la categoria cadetta scende in campo, con alcuni sconti al vertice come Bari-SudTirol

Oggi è il giorno consacrato al picnic, alle scampagnate e al divertimento per milioni di italiani. Ma alcuni, invece, non si prenderanno pause dal loro “dovere” di tifosi. E una volta tanto, nonostante siano in Serie B, si sentiranno al centro dell’interesse generale.

Tra gli spunti più interessanti della giornata che si apre alle 12,30 con Benevento-Spal e si chiude col match delle 20,30 tra Palermo e Cosenza, c’è la necessità del ritorno al successo della capolista Frosinone, impegnato in casa con l’Ascoli. Da tre giornate gli uomini di Grosso zoppicano, vedremo se hanno ripreso lo slancio. Focus poi su Bari-SudTirol, sfida tra la terza e la quarta.