Buongiorno, le ultime sull’inserimento dell’Inter e la trattativa con il Napoli

Gli ultimi aggiornamenti sull’interesse dell’Inter per Buongiorno, mentre il Napoli cerca di chiudere con il difensore

Intervenuto sul proprio profilo di Twitter, Matteo Moretto ha fornito tutti gli aggiornamenti su Alessandro Buongiorno, tema caldo del calciomercato dell’Inter:

PAROLE – «Tema Alessandro Buongiorno. Il Napoli non ha ancora sistemato il punto legato alla clausola di rescissione. Le parti stanno ancora trattando alla ricerca di un compromesso. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, a Milano. È confermato che l’Inter è sul difensore del Torino ma ha chiesto qualche giorno per capire se può affrontare l’operazione. Al club nerazzurro serve prima una cessione. Nelle ultime ore Alessandro Buongiorno ha detto NO a un tentativo molto concreto della Juventus».

