Buongiorno: «Napoli, niente panico. Unione e ottimismo per ripartire»

Le dichiarazioni del difensore del Napoli Alessandro Buongiorno dopo la sconfitta contro l’Atalanta di oggi

Ai microfoni di DAZN, il difensore del Napoli Buongiorno ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la partita contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, hanno giocatori fortissimi che ti possono far male. Devi sapere che ci sono anche le altre squadre, sicuramente potevamo fare meglio la fase difensiva. Ma c’è anche un avversario e dobbiamo tenere conto anche di quello. Sappiamo che non dobbiamo demoralizzarci così come non dovevamo esaltarci prima. La strada è ancora lunga, ho visto oggi che la squadra è ancora viva e unita. Non dobbiamo mollare la presa, ripartire tutti insieme»