Cagliari, Azzi: «Trovato una struttura preparata, la gente di qui…»

Le parole di Paulo Azzi, esterno brasiliano del Cagliari arrivato a gennaio dal Modena. Tutti i dettagli sul suo ambientamento

Paulo Azzi ha parlato del suo impatto con il Cagliari in Serie B sul canale Youtube DAZN Italia.

PAROLE – «A Cagliari c’è una struttura molto preparata a tutti i livelli, allenamenti e non solo. Il città la gente ti incita per la partita. Si vede che la gente ci tiene. Si sono messi subito tutti a disposizione per aiutarmi in questo cambiamneto, io e la mia famiglia stiamo tutti bene qui. Oggi ci siamo allenati al mattino ed ho recuperato. Adesso ho appena finito di mangiare» .