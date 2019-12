Cagliari, si cerca un difensore: piacciono Magnani e Goldaniga

Cagliari, la priorità è un difensore che conosca già la Serie A: due sono i profili nel mirino ad oggi

Emergenza in casa Cagliari per quanto riguarda la difesa. L’infortunio di Ceppitelli infatti preoccupa e anche le non ottime condizione di Cacciatore costringono la società a correre ai ripari nel mercato di gennaio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il ds Marcello Carli è già a lavoro e l’obiettivo è quello di acquistare un giocatore che conosca già la Serie A, insomma qualcuno che sia pronto subito. I due maggiori indiziati sono: Magnani in uscita dal Brescia e Goldaniga che ha giocato solo una partita a Genova.