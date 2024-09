Cagliari, Capozucca: «Non avrei MAI scommesso su Nicola, quando lo conoscevo io era COSì»

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, sulle mosse dei rossoblù

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Videolina delle mosse del club rossoblù.

CAGLIARI – «Il Cagliari siamo abituati a vederlo lottare. Ha preso un allenatore, dopo il “maestro”, idoneo. A Cagliari ci vuole temperamento e hanno trovato l’allenatore giusto. Il suo organico è giusto per il raggiungimento della salvezza».

NICOLA – «Ho avuto tanti allenatori, giocatori. Da Gasperini a Nicola, questo dimostra che non sono un giovanotto. L’unico su cui non avrei scommesso un dollaro era proprio Nicola, sul suo futuro di allenatore. Era un pazzo scatenato da giocatore. Poi ha dimostrato di essere un grande allenatore. Non dimentichiamoci le sue imprese. Nicola è un allenatore preparato, meticoloso, studioso e ha voglia di emergere. Sono convinto che farà bene».