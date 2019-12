Cagliari, Cigarini: «Ci godiamo la partenza, l’appetito vien mangiando»

Il centrocampista del Cagliari, Luca Cigarini, parla della straordinaria prima parte di campionato della squadra sarda

Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, ha concesso un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

CIGARINI – «In pochi avrebbero immaginato una partenza del genere ma è così e noi ce la godiamo. Diciamo che l’appetito vien mangiando quindi la nostra non sarà una squadra che si accontenta di quanto fatto. Non solo ci siamo salvati la scorsa stagione, ma poi siamo partiti fortissimo all’inizio di questa. Ultimo mese? Dicono che ci siamo accontentati, ma non è vero».