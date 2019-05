Cagliari e Fiorentina uniti per Astori: dedicato a lui il campo a Betlemme

E’ stato inaugurato, in memoria dell’ex capitano viola, il campo di calcio a cinque finanziato dalle due società in cui Astori ha giocato

Cagliari e Fiorentina unite nel nome di Davide Astori. Non solo perchè il compianto difensore ha giocato in entrambe le compagini ma anche perchè i due club sono uniti in attività benefiche in onore dell’ex capitano viola. Oggi, infatti, è stato inaugurato un campetto di calcio a 5 col prato in erba sintetica (con spogliatoi, luci e tribune) per i ragazzini di Betlemme, in Palestina.

All’inaugurazione, oltre ai genitori e i fratelli di Davide, erano presenti anche giocatori e dirigenti di Cagliari e Fiorentina. Per i sardi c’erano Barella, Cossu, Pisacane e il presidente Giulini. Per i viola Chiesa, Vitor Hugo, Montiel, Antognoni e Salica.