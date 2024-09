Cagliari Empoli, Melis: «Settimana di RIFLESSIONE per tutti»

Il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, ha parlato prima della sfida di campionato contro l’Empoli

Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare gli accaduti del match contro il Napoli e la sfida con l’Empoli.

NAPOLI – «È stata una settimana di riflessione per tutti. Siamo rimasti feriti da quanto accaduto sugli spalti durante Cagliari-Napoli. Condanniamo ogni forma di violenza, verbale e fisica. Il nostro impegno contro la violenza è costante, come dimostrano progetti come la Curva Futura e Tifo Positivo, dedicati ai bambini. Vogliamo uno stadio che sia un luogo di divertimento e di valori positivi per le famiglie».

EMPOLI – «Siamo a inizio percorso, vogliamo raccogliere più punti possibili. La squadra crea tanto ma non concretizza, serve più cinismo. La fiducia non manca, speriamo che oggi sia il giorno giusto per invertire la rotta»