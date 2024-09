Gaetano: «TORNARE a Cagliari è un’EMOZIONE, il mio OBIETTIVO ora è QUESTO»

Le parole di Gianluca Gaetano, nuovo centrocampista del Cagliari, sul suo ritorno in rossoblù

Gianluca Gaetano ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari sul suo ritorno in rossoblù.

RITORNO NELL’ISOLA – «E’ stato bellissimo ed emozionante, comunque sono stati due mesi difficili, di attesa. Anche mentalmente non è facile sostenere due mesi così però l’importante è che alla fine ce l’abbiamo fatta. E’ stato importante per me in questo tempo anche l’affetto che mi hanno fatto sentire i tifosi e quello dei compagni. Ho creduto sempre fortemente al fatto che si potesse chiudere la trattativa, infatti ringrazio la società del Cagliari, il presidente e tutti quanti, anche il direttore».

SQUADRA – «Ho trovato un gruppo molto forte e di sani principi, è un gruppo di ragazzo in cui ognuno cerca di dare una mano al compagno. Solo su questa strada si riescono fare le cose importanti. Primi giorni? Ho lavorato con il mister, secondo me Nicola è un allenatore molto forte. Sa trasferire bene le sue idee, è un allenatore molto aggressivo e mi piace molto.».

AMBIZIONI – «Quali sono? La prima è di raggiungere la salvezza al più presto e poi la seconda comunque riuscire altri gol rispetto all’anno scorso. Nazionale? Ogni tanto ci penso ma non più di tanto, cerco sempre di lavorare settimana per settimana, partita dopo partita e fare bene. Se poi arriva la chiamata mi farà solo piacere».

