Cagliari, Gigi Riva: «Grande soddisfazione essere presidente onorario»

Gigi Riva ha commentato la decisione del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, di nominarlo presidente onorario del club sardo. Queste le parole di Rombo di Tuono.

«Sono riconoscimenti che fanno molto piacere: vuol dire che mi sono comportato bene. Il Cagliari è una squadra che sta regalando delle belle soddisfazioni, mi fa un grande piacere vederla andare così bene. Non vado a cercarmi riconoscimenti e attestati, lo sapete. Ma il fatto che abbiano pensato a me non può che regalarmi grande soddisfazione»