Cagliari, i convocati di Maran in vista della partita casalinga contro il Bologna: resta fuori Ceppitelli per un problema fisico

Rolando Maran ha stilato la lista dei convocati per la partita casalinga contro il Bologna. Come riportato dal sito ufficiale del Cagliari, Ceppitelli non sarà della partita per una fascite plantare.

Ecco l’elenco dei convocati

Rafael, Pinna, Mattiello, Nainggolan, Rog, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Cacciatore, Birsa, Klavan, Oliva, Nandez, Pisacane, Aresti, Ionita, Lykogiannis, Faragò, Ragatzu, Deiola, Castro, Pellegrini, Walukiewicz, Olsen, Simeone.