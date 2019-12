Cagliari, il punto sul mercato tra possibili entrate e uscite

Cagliari, Maran fa scaldare i motori ai suoi per ripartire e intanto guarda al mercato. Il punto sulle possibili entrate e uscite dei sardi

Il Cagliari scalda i motori per ripartire in Serie A dopo le ultime battute d’arresto. Maran aspetta di recuperare la condizione migliori di determinati calciatori e intanto parla con la società riguardo il mercato.

Secondo Tuttosport, la batterie degli attaccanti non dovrebbe essere intaccata. Al contrario è in dubbio il futuro di Olsen, che col rientro di Cragno potrebbe tornare alla Roma. Nandez ha gli occhi di diversi club addosso ma Giulini, così come con Nainggolan, proverà a tenerli entrambi.