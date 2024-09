Cagliari, SI FERMA Lapadula! L’attaccante è OUT per la trasferta di Parma: le CONDIZIONI

Cagliari, SI FERMA Gianluca Lapadula! L’attaccante è OUT per la trasferta di Parma: le CONDIZIONI in vista del match di Serie A

Nuovo infortunio in casa Cagliari poco prima del Match di Serie A in trasferta al Tardini di Parma. Si tratta di Gianluca Lapadula, che ha avuto un problema al fianco nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese.

Il motivo della sua assenza è un allungamento dei muscoli del tronco che provocano all’attaccante delle fitte e per questo fatica a ruotare il busto. Tuttavia le sue condizioni non sono preoccupanti, l’infortunio non è di grave entità.