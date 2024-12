Cagliari, infortunio per Luvumbo! L’attaccante non ci sarà nella sfida contro la Juve? Le ultime

Cagliari, infortunio per Luvumbo! L’attaccante non ci sarà nella sfida contro la Juve? Le ultimissime in casa rossoblù

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola è in apprensione per l’infortunio del classe ’02 Zito Luvumbo nel corso dell’ultima partita di Serie A. Il calciatore angolano del Cagliari ha subito una brutta botta nella sfida contro l’Atalanta ed ora è a rischio per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus di Thiago Motta.

Il rossoblù è acciaccato per una distorsione alla caviglia sinistra e dovrà essere rivalutato dallo staff medico del club. Ancora da vedere se sarà a disposizione per il match contro la Juventus in programma domani alle ore 21:00 all’Allianz Stadium.