Cagliari, infortunio di Obert in Nazionale: le condizioni

Il difensore rossoblu si è infortunato in Nazionale, tanto da lasciare il ritiro. Ecco cos’è successo

Adam Obert, difensore del Cagliari, ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale slovacca. A riportarlo è stato TuttoCagliari.net che racconta di come il calciatore di Davide Nicola tornerà in Sardegna per ulteriori controlli.

L’infortunio è avvenuto nei giorni scorsi con Obert che non ha giocato nemmeno un singolo minuto del match valevole per la Nations League tra Slovacchia e Svezia, terminato sul punteggio di 2-2.

L’assenza si prolungherà anche per il match di lunedì 14 ottobre tra la Nazionale del CT Calzona, ex allenatore del Napoli, e l’Azerbaigian. La priorità sarà ora cercare di capire l’entità di questo problema.

Il Cagliari, una volta che farà la conta dei disponibili e non, se la vedrà in casa con Torino, Udinese e Bologna, tutte partite interessanti che potrebbero fornire punti importanti per la salvezza dei Casteddu, reduci da una vittoria contro il Parma e un pareggio contro la Juventus, senza dimenticare il successo in Coppa Italia con la Cremonese.