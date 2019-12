Cagliari, Giulini: «Nandez? Contratto a prova di bomba»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, chiarisce la posizione del centrocampista Nandez: ecco le sue parole

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Ecco le sue parole su Nandez.

GIULINI – «Il trasferimento di Nandez è stato complicato, è stato inseguito per mesi. Come tutti i trasferimenti complicati può capitare che sia qualche strascico. In campo però dà sempre tutto. La situazione contrattuale è a prova di bomba come per tutti gli altri giocatori perché siamo una società che fa le cose per bene. Per noi il caso non esiste».