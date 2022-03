Cagliari, Keita punta la sua ex Lazio: l’attaccante vuole tornare protagonista

L’attaccante del Cagliari Keita scalda in motori in vista del match contro la Lazio, sua ex squadra

Keita scalda i motori. A digiuno dal gol da novembre, l’attaccante rossoblù, dopo l’infortunio e l’assenza per gli impegni con il Senegal in Coppa d’Africa, vuole tornare protagonista con la maglia da titolare nel match contro la Lazio, sua ex.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la sua presenza in campo potrebbe dare una grossa mano all’intera squadra e a Joao Pedro, ultimamente molto sacrificato che, godendo di una maggiore libertà, potrebbe diventare più imprevedibile per la retroguardia avversaria, semplificando così la fase di concretizzazione. Ecco che il numero 9 si prepara per dimostrare di essere un’arma in più per il Cagliari, un’arma in cui tifosi possono credere ancora.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24