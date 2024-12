Cagliari, Makoumbou: «Non abbiamo paura della Fiorentina, Nicola ci ha chiesto questo»

Le parole di Antoine Makoumbou, centrocampista del Cagliari, nel pre partita della gara contro la Fiorentina. Tutti i dettagli

Antoine Makoumbou, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «La squadra sta bene, il mister è contento per l’utima apartita, speriamo di fare bene anche oggi. Nicola vuole che giochiamo come sempre, loro adesso sono in forma ma non dobbiamo avere paura».