Cagliari, Maran: «Qui si pensa al futuro, dal mercato alle strutture»

Cagliari, Maran incensa il lavoro della società: «Qui si pensa guardando al futuro, il Presidente ha avuto la forza di investire»

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. Queste le parole del miste rossoblù:

«Al Cagliari si pensa guardando al futuro: dal mercato alle strutture. Il Presidente ha avuto la forza di investire e sono arrivati ragazzi di qualità. Dopo una falsa partenza hanno prevalso la nostra organizzazione e le nostre idee. È una squadra che vive lo spogliatoio come una famiglia allargata. Torino? Ci aspetta una partita trappola contro una delle squadre meglio organizzate. Il fatto che al momento precediamo i granata in classifica non conta».