Cagliari, Nandez: «Ho fatto una PROMESSA sul mio addio. Qui ho passato cinque anni bellissimi»

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha salutato i tifosi dopo l’annuncio del suo passaggio in Arabia Saudita

Nahitan Nandez, esterno del Cagliari, non continuerà a giocare per il club sard la prossima stagione dato che è stato confermato il suo trasferimento in Arabia Saudita. Ecco le sue paroel al Polideportivo.

CAGLIARI – «Cagliari? Ci ho passato cinque bellissimi anni, ci sono stati momenti belli ed alcuni peggiori. L’ultimo giorno i tifosi mi hanno dimostrato tanto, sono rimasto molto contento».

RICHIESTE E LA PROMESSA – «Richieste dall’Italia o da La Liga? Ne avevo però dopo 5 anni ho promesso che non avrei mai giocato contro il Cagliari».

URUGUAY E COPA AMERICA – «E’ unico allenarsi per la Copa América con la propria nazionale (Uruguay n.d.r.). A partire da oggi ci prepareremo al meglio. Uruguay? Dipende dal mio livello e dalla mia condizione fisica anche se quello non mi preoccupa. Avversari nel girone? Il calcio è cambiato molto negli ultimi anni, prima c’erano squadre più accessibili ma ora il livello delle squadre si è alzato. Dobbiamo confidare nel nostro lavoro e prepararci per arrivarci al meglio. Obiettivo? Bella domanda. La speranza di vincere è viva, l’Uruguay ha la squadra giusta per crederci».

ARABIA SAUDITA – «Al-Qadsiah? Inizia una nuova esperienza per la mia carriera. Conoscenze in Arabia Saudita? Si, ho indagato su chi potessi conoscere ma ora penserò solo alla Copa América»