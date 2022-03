Cagliari, Nandez ancora fuori con il Milan: le ultime

Nahitan Nandez salterà anche il match casalingo con il Milan. Il Cagliari lo aspetta per il rush finale

Slitta ancora il rientro in casa Cagliari di Nandez. L’uruguaiano salterà anche la sfida di sabato contro il Milan.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, in settimana dovrebbe fare altri controlli a Villa Stuart per capire quando potrà tornare in campo. Le sfide contro Udinese o Juventus potrebbero essere le date giuste per il rientro.