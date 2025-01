Cagliari, scambio di portieri con il Napoli: Scuffet ai saluti, arriva Caprile

Calciomercato Cagliari, scambio di portieri con il Napoli: Simone Scuffet saluta i rossoblù, al suo posto arriva Elia Caprile

Il Cagliari sta per chiudere la trattativa con il Napoli per uno scambio di portieri. Come riportato dal Corriere dello Sport, in rossoblù arriverà Elia Caprile in prestito con la formula del diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

Arriva Caprile e invece ai saluti Simone Scuffet: quella contro il Monza dovrebbe essere la sua ultima partita con i sardi prima del trasferimento al Napoli come nuovo vice di Meret con la formula del prestito secco.