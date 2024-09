Cagliari-Napoli, SCONTRI tra tifosi: partita SOSPESA, cosa SUCCEDE ora

L’episodio durante il primo tempo di Cagliari-Napoli che ha portato alla sospensione della partita

Momenti di tensione sugli spalti durante il primo tempo di Cagliari-Napoli. In questo momento della gara è stato dato vita ad un increscioso lancio di fumogeni da parte della tifoseria dei partenopei.

I giocatori ospiti, accompagnati dal dirigente Oriali, si sono portati sotto la curva ospite per invitare i tifosi alla calma mentre piovevano fumogeni e bombe carta. Intanto, come da annuncio dello speaker dello stadio, la partita è stata sospesa per oltre cinque minuti.