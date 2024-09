Cagliari, Paolo Esposito: «La squadra è migliorata»

Paolo Esposito ha parlato del Cagliari di Davide Nicola e della trattativa di Gaetano dal Napoli

Paolo Esposito, giornalista sportivo e conduttore televisivo, ha parlato ai microfoni di CagliariNews24 di alcuni argomenti riguardanti il club sardo tra cui il campionato di Serie A, il prossimo turno contro il Napoli e l’arrivo di Gaetano.

Telenovela Gaetano, un’estate di trattative che ha riportato il fantasista in Sardegna. Come vedi il giocatore? Come valuti la decisione del Napoli e perché Conte ha deciso di non puntarci?

«Il Napoletano di Cimitile, è un ottimo centrocampista. E’ giovane e conosce la via del gol. A Cagliari gli vogliono già bene, perché han capito che Gaetano ha contribuito e molto alla salvezza dello scorso campionato. Penso che sarà il capitan futuro del Cagliari e la sua bandiera nei prossimi anni. Antonio Conte lo aveva in considerazione ma bisognava sfoltire la rosa del Napoli e poi lui voleva a centrocampo gli scozzesi McTominay dal Manchester United e Gilmour che poi ha avuto. Tra l’altro il Napoli come i tutti i grandi club, ha una rosa ampia e di qualità, anche centrocampo, dove ci sono anche gente del calibro di Lobotka e Anguissa, non pizzi e fichi e Gaetano avrebbe trovato poco spazio. Meglio così per lui e per i tifosi Sardi che se lo potranno godere»