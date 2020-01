Cagliari, Pavoletti: «Ecco quando rientrerò dall’infortunio»

Leonardo Pavoletti è fuori dall’inizio della stagione: l’attaccante del Cagliari svela la sua data di rientro in campo

Leonardo Pavoletti, a margine dell’evento Pitti Uomo per le nuove divise del Cagliari, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Ecco le sue parole.

PAVOLETTI – «Se tutto va bene, spero di tornare a metà marzo. Il Cagliari sta andando benissimo e io voglio essere un valore aggiunto per il finale di stagione, vorrei dare il brio in più da giocatore fresco. Vorrei essere qualcosa in più che finora non c’è stato. Nazionale? Ho assaporato il gruppo della Nazionale e vorrei ritornarci, c’è uno spirito combattivo e vorrei farne parte».