Cagliari, Piccoli e i gol verso la salvezza

Il centravanti di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità sia in termini di presenza che di reti

Il Cagliari si coccola il proprio centravanti. Il taglio alto della prima pagina de L’Unione Sarda celebra Roberto Piccoli, sempre più decisivo in queste inizio di stagione con la maglia rossoblu.

Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2001 ha sempre avuto difficoltà a trovare spazio in prestito tra Spezia, Genoa, Verona, Empoli e Lecce, ma ora più che mai è da considerarsi un elemento fondamentale della squadra in cui milita.

Piccoli è già a 4 gol in stagione tra le reti in Serie A contro Como e Parma più quelle in Coppa Italia con Modena e Carrarese, tutti timbri importanti e che stanno dando tanta fiducia al centravanti in vista della salvezza.

Inoltre non bisogna dimenticare la mole di gioco dell’attaccante 23enne, elemento che lo mette al momento sopra a Lapadula per una maglia da titolare. Piccoli si è infatti conquistato il rigore decisivo di Marin per il pareggio contro la Juventus.